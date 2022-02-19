В Луганске из-за взрыва на газопроводе без газа остались более 90 абонентов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Вследствие взрыва на газопроводе в поселке Малая Вергунка 95 абонентов отключены от газоснабжения, сообщила генеральный директор государственного унитарного предприятия самопровозглашенной Луганской народной республики (ГУП ЛНР) Татьяна Богородько.

"На данный момент от системы газоснабжения временно отключено 95 абонентов" - сообщила Богородько журналистам.

Она отметила, что аварийные бригады продолжают работать на местах взрывов в Луганске.

Ранее корреспондент "Интерфакса" сообщал о двух взрывах в городе. Первый взрыв зафиксирован на газопроводе в поселке Малая Вергунка в черте Луганска. Второй взрыв произошел в Каменнобродском районе Луганска.

Гендиректор "Луганскгаза" Татьяна Богородько назвала причиной взрывов диверсии.