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В ЛНР насчитали более 30 обстрелов со стороны украинских военных за сутки

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины 31 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки 18 февраля 2022 года со стороны Вооруженных формирований Украины зафиксировано 31 нарушение режима прекращения огня, в том числе, с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что за прошедшие сутки со стороны неподконтрольных Киеву территорий был произведен 71 обстрел по 38 населенным пунктам.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) насчитала за сутки в Донецкой области 222 нарушения режима прекращения огня, в Луганской области - 648 нарушений.

Украина Донбасс ЛНР

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