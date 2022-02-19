В СММ ОБСЕ сообщили о резком росте интенсивности обстрелов в Донбассе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни.

"В последние дни специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине констатировала резкое повышение интенсивности боевых действий вдоль линии соприкосновения на востоке Украины", - говорится в заявлении СММ на официальном сайте ОБСЕ.

Отмечается, что интенсивность обстрелов достигла "уровня нарушений режима прекращения огня, аналогичных тому, что наблюдался до вступления в силу договоренности о мерах по его (режима - ИФ) усилению в июле 2020 года".

В ежедневном отчете о работе СММ ОБСЕ на востоке Украины сказано, что за сутки в Донецкой области зафиксировано более 200 нарушений режима прекращения огня, в Луганской области - почти 700 нарушений.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135 взрывов. За предыдущий отчетный период зафиксировано 189 нарушений", - говорится в отчете.

"В Луганской области миссия зафиксировала 648 нарушений режима прекращения огня, в том числе 519 взрывов (7 взрывов от исходящего огня, 25 разрывов и 487 взрывов неопределенного происхождения)", - сообщается в документе.

В последние дни в Донбассе наблюдается обострение конфликта, Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в обстрелах. В пятницу непризнанных ДНР и ЛНР заявили об эвакуации в Россию женщин и детей из-за готовящегося наступления украинских военных в Донбассе. Киев отвергает наличие планов проведения силовых операций на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей.