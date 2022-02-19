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В ДНР заявили о повреждении водопровода в результате обстрела

Без воды могут остаться более 40 городов и сел в Донбассе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В результате обстрела поврежден Южно-Донбасский водовод, без воды могут остаться города и поселки по сторонам линии разграничения, сообщает в субботу глава администрации Докучаевска самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Качанов.

"По информации от водоканала перебит Южно-Донбасский водовод 1-го подъема", - написал Качанов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Южно-Донбасский водовод питает водой десятки достаточно крупных населенных пунктов по двум сторонам линии разграничения.

Представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что из-за обстрела более 40 городов и поселков по двум сторонам от линии соприкосновения в Донбассе могут остаться без питьевой воды.

"В результате обстрела зафиксировано повреждение электроподстанции и остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода, что ставит под угрозу водоснабжение пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, обеспечивающих водой более 40 населенных пунктов", - заявил в субботу журналистам Басурин.

В ночь на субботу представительство самопровозглашенной ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявило о минометном обстреле Докучаевска.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о резком росте интенсивности обстрелов в Донбассе. По ее данным, в Донецкой области за прошедшие сутки было зафиксировано более 200 нарушений режима прекращения огня, в Луганской области - почти 700 нарушений.

Накануне власти непризнанных ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России, объяснив решение ростом напряженности в регионе.

Украина Донбасс ДНР

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