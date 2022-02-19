Глава ДНР объявил всеобщую мобилизацию

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию.

"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации", - заявил Пушилин в видеообращении к населению ДНР, распространенном в субботу утром.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область.

В пятницу глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о постановке на первичный воинский учет граждан 2005 года рождения.