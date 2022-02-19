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Канцлер Германии в отношениях с Россией сделал ставку на дипломатию

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в вопросе украинского конфликта и конфликта между Россией и ЕС, которую в Евросоюзе подозревают в подготовке вторжения на украинскую территорию, нужно делать ставку на дипломатию.

"Столько дипломатии, сколько возможно, не будучи наивными - это наша цель. Для этого мы используем все переговорные каналы: Совет Россия-НАТО, который за много лет впервые состоялся, ОБСЕ... есть двусторонний канал между Россией и США, и мы используем "нормандский формат", - сказал он в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, именно общение в рамках "нормандского формата" "остается решающим для решения конфликта".

В "нормандский формат" по украинскому урегулированию входит Германия, Франция, Россия, Украина.

Мюнхенская конференция по безопасности - 2022 проходит с 18 по 20 февраля, на нее в общей сложности было заявлено более 30 глав государств и около сотни министров, представителей экономики и НКО.

Конференция проводится ежегодно с 1963 года.

Германия Олаф Шольц ЕС

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