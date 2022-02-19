Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины.   Россия Россия НорвегияПодробнее
Фигурное катание14:00Микст. Произвольная программа, финалПодробнее
Бобслей15:00Женщины. Финал (3-й и 4-й заезды)Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:54Заразились
на 19.02В России 15 199 720+179 147В мире 421 718 022+2 023 099

Харрис заявила, что действия РФ затрудняют дипломатическое решение проблем

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис обвинила Россию в создании сложностей на пути дипломатического решения проблем в отношениях Москвы и Запада.

"Россия заверяла, что готова к переговорам, однако своими действиями она затрудняет путь к дипломатии", - сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности.

В миреКанцлер Германии в отношениях с Россией сделал ставку на дипломатиюЧитать подробнее

Харрис заверила, что США и их союзники "были и остаются готовыми к серьезной дипломатии".

По ее словам, РФ "продолжает стягивать войска к Украине" и "кажется, пытается найти предлоги" для нападения на эту страну.

Между тем российские официальные лица неоднократно отвергали обвинения в подготовке Россией нападения на Украину.

Мюнхенская конференция по безопасности - 2022 проходит с 18 по 20 февраля, на нее в общей сложности было заявлено более 30 глав государств и около сотни министров, представителей экономики и НКО.

Украина США Камала Харрис

Новости по теме

Новости

СКР возбудил дело о покушении на главу управления милиции ДНР

В ДНР заявили о раненных и погибших в результате диверсий со стороны Киева

Захарова обвинила Запад в игнорировании необходимости защиты населения Донбасса

Канцлер Германии в отношениях с Россией сделал ставку на дипломатию

Более 13,5 тыс. жителей ЛНР эвакуированы в Россию

В ЛНР объявили всеобщую мобилизацию

Глава ДНР объявил всеобщую мобилизацию

Что случилось этой ночью: суббота, 19 февраля

Более 6,5 тысячи человек выехали из ДНР

Более 6,5 тысячи человек выехали из ДНР

В ДНР заявили о повреждении водопровода в результате обстрела

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });