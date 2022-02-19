Харрис заявила, что действия РФ затрудняют дипломатическое решение проблем

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис обвинила Россию в создании сложностей на пути дипломатического решения проблем в отношениях Москвы и Запада.

"Россия заверяла, что готова к переговорам, однако своими действиями она затрудняет путь к дипломатии", - сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности.

Харрис заверила, что США и их союзники "были и остаются готовыми к серьезной дипломатии".

По ее словам, РФ "продолжает стягивать войска к Украине" и "кажется, пытается найти предлоги" для нападения на эту страну.

Между тем российские официальные лица неоднократно отвергали обвинения в подготовке Россией нападения на Украину.

Мюнхенская конференция по безопасности - 2022 проходит с 18 по 20 февраля, на нее в общей сложности было заявлено более 30 глав государств и около сотни министров, представителей экономики и НКО.