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Глава МИД Китая призвал решать проблему Украины в рамках минских договоренностей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Решать проблему Украины было бы разумно через минские договоренности, так как все стороны выражают готовность работать именно в этом формате, заявил в субботу глава МИД КНР Ван И.

"Нужно вернуться к первоначальному варианту: минским договоренностям", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Как я понимаю, Россия, Европа выражали готовность к такой работе", - добавил министр. Он отметил, что и госсекретарь США Энтони Блинкен заверял его, что поддерживает данный формат.

Как заявил Ван И, "всем нужно обсудить ситуацию, составить план по выполнению положений, согласовать график".

Он подчеркнул, что такую работу нужно проводить, "вместо того, чтобы усиливать напряженность, провоцировать панику и трубить про риск войны".

Ван И заверил, что Пекин всегда выступал за соблюдение территориальной целостности и суверенитета всех стран, в том числе - Украины.

Мюнхенская конференция по безопасности - 2022 проходит с 18 по 20 февраля, на нее в общей сложности было заявлено более 30 глав государств и около сотни министров, представителей экономики и НКО.

Украина Китай Ван И

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