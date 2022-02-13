Канада заявила, что выводит часть своих военных из Украины

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Канада временно перемещает часть своих военных, находящихся на Украине, в другие районы Европы, говорится в обнародованном в воскресенье пресс-релизе канадского Минобороны.

"В результате сложной оперативной обстановки, вызванной безосновательной агрессией России против Украины, вооруженные силы Канады ведут временную передислокацию элементов Объединенной тактической группы - Украины (JTF-U) в другие места Европы", - отмечается в документе.

Согласно заявлению, такой шаг "не означает конец миссии", а лишь позволяет командованию изменить точку приложения его усилий и гарантировать безопасность канадских военнослужащих.

Также командование отказалось предоставлять информацию о том, какое число канадских военных и куда именно переводят из Украины, а также какие действия последуют за этим.

При этом телеканал CBC передавал, что из Украины в Польшу переведены 260 канадских военных, но неясно, станет ли Польша их конечным местом пребывания.

В пятницу глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что британские военные инструкторы покинут Украину после того, как завершат свою обучающую миссию.

"Это произойдет довольно скоро", - добавил он.

Затем стало известно, что Минобороны США приняло решение о временном выводе с Украины порядка 160 американских военных инструкторов в связи с напряженной обстановкой.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США искусственно раздувают ситуацию в связи с якобы планируемым российским вторжением на Украину, Россия не понимает, зачем американцы передают заведомо ложные данные об этом в СМИ.