Трюдо заявил, что Канада поставит на Украину оружие на сумму $6,1 млн

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Канаде принято решение о поставках Киеву летальных вооружений на сумму $6,1 млн и представлении 500 млн финансовой помощи с учетом обострения ситуации вокруг Украины, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"По итогам переговоров с украинскими партнерами и с учетом обострения ситуации я одобрил выделение Украине летального оружия и боеприпасов на сумму 7,8 млн долларов (канадских, $6,1 млн - ИФ)", сказал премьер журналистам на пресс-конференции.

Трюдо подчеркнул, что канадцам и всему миру "важно знать, что Канада продолжит поддерживать Украину, ее независимость, целостность, суверенитет и право на самооборону".

Ранее Канада заявила, что выводит часть своих военных из Украины. Они передислоцируются в другие районы Европы. Согласно заявлению, такой шаг "не означает конец миссии", а лишь позволяет командованию изменить точку приложения его усилий и гарантировать безопасность канадских военнослужащих. При этом телеканал CBC передавал, что из Украины в Польшу переведены 260 канадских военных, но неясно, станет ли Польша их конечным местом пребывания.