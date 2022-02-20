Генсек НАТО увидел признаки подготовки России к "атаке" на Украину

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - НАТО "видит" признаки того, что Россия может предпринять "полномасштабное нападение" на Украину, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Все признаки указывают на то, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину", - заявил Столтенберг в субботу телеканалу ARD.

По его утверждению, российские войска от границы с Украиной "не выводятся, как говорит Россия, напротив, прибывают новые".

Генсек также сказал, что НАТО видит "признаки" того, что Россия "готовится создать предлог для нападения".

Тем не менее, сказал Столтенберг, альянс по-прежнему привержен поиску путей политического решения.

"Мы хотим заставить Россию изменить курс и сесть за стол переговоров с нами", - сказал он.

По его словам, Запад готов выслушать обеспокоенности России, а также искать решение, "которое поможет и НАТО, и России".

В свою очередь пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности прямо в аэропорту провел совещание с руководством силовых ведомств.

"Глава государства выслушал подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и состоянии боевой готовности войск", а также "получил актуальную информацию от разведывательных служб по ситуации на территории России и Белоруссии вдоль украинской границы", говорится в сообщении.

США и другие страны Запада с осени 2021 года сообщают о наращивании российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

Накануне власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию пожилых людей, женщин и детей в Ростовскую область России, заявив о готовящемся наступлении украинских военных в Донбассе. Киев отверг возможность проведения силовой операции на неподконтрольных ему районах Донецкой и Луганской областей.