Британский МИД создаст структуру для противодействия российской "дезинформации" по Украине

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что создает специальную структуру, в задачи которой будет входить противодействие российской "дезинформации" по теме Украины.

"Мы наблюдаем удвоение объема дезинформационной активности за последнюю неделю", - заявила министр в интервью изданию Mail on Sunday.

По ее словам, "с начала этого месяца было опубликовано уже 40 фрагментов ложной информации из России" по украинскому вопросу.

"В конце холодной войны мы распустили наше информационное подразделение, но русские не распустили свое", - сообщила Трасс.

Она заявила: "Мы сопротивляемся, мы работаем с нашими союзниками, чтобы Кремль не мог продолжать пытаться утверждать то, что не соответствует действительности".

Ранее Трасс указала на то, что миру нужна новая система коллективной безопасности.

"Той системы глобальной безопасности, которая у нас есть сейчас, недостаточно для решения новых проблем, с которыми мы сталкиваемся", - сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она также предположила, что Западу нужно делать больше усилий, чтобы не отставать от потенциальных противников в таких сферах, как гиперзвуковое оружие и космические технологии.