Поиск
Хоккей с шайбой07:10Мужчины. Финал Финляндия - Россия 0:1Подробнее
Лыжные гонки06:00Женщины. ФиналПодробнее
Горнолыжный спорт05:37Микст. Финал  Австрия Германия НорвегияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:54Заразились
на 19.02В России 15 199 720+179 147В мире 421 718 022+2 023 099

Британский МИД создаст структуру для противодействия российской "дезинформации" по Украине

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что создает специальную структуру, в задачи которой будет входить противодействие российской "дезинформации" по теме Украины.

"Мы наблюдаем удвоение объема дезинформационной активности за последнюю неделю", - заявила министр в интервью изданию Mail on Sunday.

По ее словам, "с начала этого месяца было опубликовано уже 40 фрагментов ложной информации из России" по украинскому вопросу.

"В конце холодной войны мы распустили наше информационное подразделение, но русские не распустили свое", - сообщила Трасс.

Она заявила: "Мы сопротивляемся, мы работаем с нашими союзниками, чтобы Кремль не мог продолжать пытаться утверждать то, что не соответствует действительности".

Ранее Трасс указала на то, что миру нужна новая система коллективной безопасности.

"Той системы глобальной безопасности, которая у нас есть сейчас, недостаточно для решения новых проблем, с которыми мы сталкиваемся", - сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она также предположила, что Западу нужно делать больше усилий, чтобы не отставать от потенциальных противников в таких сферах, как гиперзвуковое оружие и космические технологии.

Великобритания Лиз Трасс Россия Украина

Новости по теме

Новости

Пригороды Донецка дважды утром подверглись обстрелу

Пригороды Донецка дважды утром подверглись обстрелу

ЛНР сообщила, что украинские военные 49 раз за сутки обстреляли ее территорию

Более 150 мин и снарядов были выпущены по ДНР с начала суток

Более 30 гранат и мин были выпущены по окраинам Донецка за последние два часа

Более 20 мин были выпущены по окраине Донецка за 10 минут

В Донецке сообщили о десятках разрывов артиллерийских снарядов на окраинах города

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на Украине и пути для ее немедленной деэскалации

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на Украине и пути для ее немедленной деэскалации

Блинкен анонсировал встречу с Лавровым 24 февраля

Блинкен анонсировал встречу с Лавровым 24 февраля

Из ЛНР в Россию эвакуированы более 16,7 тыс. жителей

Из ЛНР в Россию эвакуированы более 16,7 тыс. жителей

Группа журналистов и наблюдателей попала под обстрел в Донбассе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });