В ДНР сообщили о гибели двух бойцов спецназа при задержании диверсантов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Группа диверсантов планировала подрывы объектов критической инфраструктуры самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили в министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР.

"На территории Донецка была блокирована диверсионно-террористическая группа противника, которая планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории Республики", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на официальном сайте МГБ ДНР.

В нем также говорится, что при попытке задержания, диверсанты оказали вооруженное сопротивление, "в результате чего два бойца спецназа получили огнестрельные ранения".

Ранее власти Донецка получили анонимные сообщения о минировании ряда зданий, в том числе крупных жилых комплексов и гостиниц.

На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в самопровозглашенных республиках объявлена всеобщая мобилизация.