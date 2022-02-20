В Киеве решили временно закрыть пропускной пункт "Счастье" в Донбассе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Функционирование КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда) "Счастье" было решено приостановить из-за регулярных обстрелов, сообщил штаб Операции Объединенных Сил Украины.

В Киеве утверждают, что за прошедшие сутки КПВВ "Счастье" трижды прицельно обстреливался из минометов и станковых противотанковых гранатометов.

Согласно сообщению, "учитывая обострение ситуации" и невозможность гарантировать безопасность гражданскому населению в пределах дорожного коридора КПВВ "Счастье", "осознавая реальную угрозу для жизни и здоровья лиц, пересекающих линию разграничения", принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Счастье" "на период существования угрозы".

Как говорится в сообщении штаба, "обращаемся к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании поездок".

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни.