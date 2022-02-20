Руководство ЕС выразило надежду на дипломатическое решение ситуации вокруг Украины
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В ЕС готовы к любому развитию ситуации вокруг Украины, но продолжают рассчитывать на дипломатию, заявил в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности глава Европейского совета Шарль Мишель.
"Мы хотим быть готовы к любым возможным сценариям, но мы желаем использовать любые возможные средства на дипломатическом уровне, даже если (шансы) малы", - сказал он.
При этом Мишель отметил, что речи о "превентивных санкциях" не идет.
"Но, если что-либо произойдет, мы отреагируем и примем решение о санкциях. Но заранее этот подготовленный пакет санкций объявлен не будет", - подчеркнул глава Евросовета.
Мюнхенская конференция по безопасности - 2022 проходит с 18 по 20 февраля.