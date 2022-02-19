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Глава британского МИД заявила, что миру нужна новая система коллективной безопасности

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Миру нужна новая система, обеспечивающая безопасность, заявила в субботу глава британского МИД Лиз Трасс.

"Той системы глобальной безопасности, которая у нас есть сейчас, недостаточно для решения новых проблем, с которыми мы сталкиваемся", - сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Трасс отметила, что, по ее мнению, новая система должна включать и Китай.

"Мы не можем оказаться в ситуации, когда одна часть мира берет на себя определенные обязательства, а другая - нет", - считает она.

Она также предположила, что Западу нужно делать больше усилий, чтобы не отставать от потенциальных противников в таких сферах, как гиперзвуковое оружие и космические технологии.

Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проходит в феврале в отеле Bayerischer Hof, в этом году она продлится c 18 по 20 февраля. В прошлом году из-за пандемии конференция не проводилась.

Великобритания Лиз Трасс

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