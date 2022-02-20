Байден проведет заседание Совета нацбезопасности по ситуации на Украине

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент США намерен в воскресенье провести заседание Совета нацбезопасности по ситуации вокруг Украины в связи с очередными утверждениями его команды о якобы готовящемся Россией "вторжении" на Украину, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден продолжает следить за развитием ситуации на Украине, и его команда национальной безопасности регулярно информирует его о событиях на местах. Она подтвердила, что Россия может начать нападение на Украину в любое время", - говорится в заявлении.

Псаки сообщила, что в связи с этим Байден "созовет заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Украине".

Она отметила, что Байдена информировали о встречах вице-президента Камалы Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, лидерами стран Балтии, канцлером Германии Олафом Шольцем и другими.

Байден в субботу выразил опасение, что Россия уже приняла решение вторгнуться на Украину и нападение может произойти в ближайшие дни, но не исключил возможность дипломатического решения.

В последние дни в Донбассе значительно участились обстрелы. В пятницу непризнанные ДНР и ЛНР объявили об эвакуации в Россию женщин и детей, объяснив это решение готовящимся наступлением украинских военных в Донбассе.

Киев отвергает наличие планов проведения силовых операций на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей.