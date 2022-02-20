Президент Франции пообщался по телефону с лидерами России и Украины

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье провел телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщают журналисты французского телеканала BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

По их данным, Макрон беседовал с Путиным на протяжении одного часа и сорока пяти минут. BFMTV отмечает, что лидеры обсудили "возможные и необходимые усилия по предотвращению крупного конфликта на Украине".

Беседа с Зеленским продолжалась полчаса, о деталях пока не сообщается. Макрон беседовал с Зеленским также и накануне.