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Макрон заявил, что готов приложить новые усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон готов делать усилия, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент республики пойдет на любые риски, чтобы сохранить стабильность и мир в Европе. Если для достижения этой цели потребуется новый зарубежный визит, он его совершит", - отметили в канцелярии Макрона.

В субботу Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в воскресенье у него намечен телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

В последние дни в Донбассе значительно участились обстрелы. В пятницу непризнанные ДНР и ЛНР объявили об эвакуации в Россию женщин и детей, объяснив это решение готовящимся наступлением украинских военных в Донбассе.

Киев отвергает наличие планов проведения силовых операций на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей.

Украина Франция Эммануэль Макрон

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