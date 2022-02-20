Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на Украине и пути для ее немедленной деэскалации

Архивное фото. Фото: Volodymyr Tarasov/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эмманюэль Макрон провели разговор, в ходе которого обсудили украинский кризис.

"Провел срочный разговор с президентом Эммануэлем Макроном. (...) Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования", - написал Зеленский в твиттере в субботу вечером.

Had an urgent conversation with President @EmmanuelMacron. Informed about the aggravation on the frontline, our losses, the shelling of 🇺🇦 politicians & international journalists. Discussed the need and possible ways of immediate de-escalation & political-diplomatic settlement. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2022

США и другие страны Запада с осени 2021 года сообщают о наращивании российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

В последние дни в Донбассе значительно участились обстрелы. В пятницу непризнанные ДНР и ЛНР объявили об эвакуации в Россию женщин и детей из-за готовящегося наступления украинских военных в Донбассе. Киев отвергает наличие планов проведения силовых операций на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей.