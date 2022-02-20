Зеленский рассказал о содержании своей беседы с Макроном

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого лидеры поддержали скорейший созыв Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокационных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины", - написал Зеленский в твиттере.

Continuing yesterday's conversation, informed @EmmanuelMacron about the current security situation and new provocative shelling. We stand for intensifying the peace process. We support the immediate convening of the TCG and the immediate introduction of a regime of silence. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2022

Ранее сообщалось, что беседа Макрона с Зеленским в воскресенье продолжалась полчаса. Президенты Франции и Украины говорили также накануне.

Обострение в зоне вооруженного конфликта в Донбассе началось 17 февраля.