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Белоруссия пригрозила прекратить транзит своих товаров через порт Клайпеды

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко назвал западных соседей ненадежными экономическими партнерами и пригрозил прекратить поставки белорусских товаров в другие страны через порт в Клайпеде, "если ситуация будет развиваться в том же ключе".

"Когда речь идет о больших деньгах, серьезных проектах, нельзя работать с ненадежными партнерами. Пока через Литву поставляются другие белорусские товары транзитом через порт в Клайпеде. Однако, если ситуация будет развиваться в таком же ключе, мы уберем и их. И что тогда будет грузить клайпедский порт - большой вопрос", - отметил премьер-министр в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье.

Головченко также назвал Латвию и Польшу ненадежными партнерами в плане построения долгосрочных схем сотрудничества, исходя из политики в отношении Белоруссии. "Мы не вмешиваемся во внутренние дела, в отличие, кстати, от литовских властей, которые всячески пытаются вмешаться в наши внутренние дела", - пояснил Головченко.

Он пояснил, что Белоруссия здраво оценивает свои риски и прилагает усилия к созданию безопасности в отношении экономических интересов страны.

"Поэтому калий поедет в другую сторону, он уже едет. Украина и Россия - это что касается морских перевозок. В основном калий идет в Россию. Есть железнодорожные перевозки в направлении Китая", - заявил он.

Белоруссия Клайпеда Литва Роман Головченко

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