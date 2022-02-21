Пушилин призвал всех мужчин ДНР явиться в военкоматы

Он сообщил о резком обострении на Мариупольском направлении

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал все мужское население республики прибыть в военкоматы для мобилизации.

"Призываю все мужское население - всех способных держать оружие в руках - прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества", - цитирует Пушилина его пресс-служба.

"Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идет бой у границы с Российской Федерацией", - говорится также в заявлении.

18 февраля Пушилин и лидер самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник объявили о срочной эвакуации населения в Россию. Только в ДНР оценивали число эвакуируемых в 700 тысяч человек. Президент Владимир Путин поручил разместить беженцев и выдать каждому по 10 тысяч рублей. Ростовская область получила от федерального Минфина на эти цели 5 млрд рублей по линии МЧС.

Также в ЛНР и ДНР была объявлена мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. В ЛНР также объявлена мобилизация мужчин старше 55 лет на добровольной основе. Кроме того, представители Донбасса говорят о появлении в регионе добровольцев из России и Крыма.