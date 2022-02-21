Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:34Заразились
на 21.02В России 15 522 756+152 337В мире 424 278 520+1 023 560

Пушилин призвал всех мужчин ДНР явиться в военкоматы

Он сообщил о резком обострении на Мариупольском направлении

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал все мужское население республики прибыть в военкоматы для мобилизации.

"Призываю все мужское население - всех способных держать оружие в руках - прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества", - цитирует Пушилина его пресс-служба.

"Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идет бой у границы с Российской Федерацией", - говорится также в заявлении.

18 февраля Пушилин и лидер самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник объявили о срочной эвакуации населения в Россию. Только в ДНР оценивали число эвакуируемых в 700 тысяч человек. Президент Владимир Путин поручил разместить беженцев и выдать каждому по 10 тысяч рублей. Ростовская область получила от федерального Минфина на эти цели 5 млрд рублей по линии МЧС.

Также в ЛНР и ДНР была объявлена мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. В ЛНР также объявлена мобилизация мужчин старше 55 лет на добровольной основе. Кроме того, представители Донбасса говорят о появлении в регионе добровольцев из России и Крыма.

ДНР Денис Пушилин Мариуполь Коминтерново Украина ЛНР

Новости

Более 21 тыс. человек в ДНР остались без воды из-за обстрелов

Из-за обстрела остановился вентилятор в донецкой шахте с 266 горняками

Из-за обстрела остановился вентилятор в донецкой шахте с 266 горняками

Лидер "Яблока" призвал вернуть согласование с СФ отправки военных за рубеж

Лидер "Яблока" призвал вернуть согласование с СФ отправки военных за рубеж

Военные РФ сообщили об антитеррористической тренировке в Приднестровье

Беженцы из Донбасса боятся неизвестности и потери связи с близкими. Репортаж

Беженцы из Донбасса боятся неизвестности и потери связи с близкими. Репортаж

Начальник Генштаба ВС Белоруссии назвал условие для вывода российских войск из страны

Макрон отложил выдвижение на пост президента Франции из-за ситуации на Украине

В ДНР сообщили о попытке диверсии у вокзала Донецка и гибели подрывника

В ДНР сообщили о 54 обстрелах территории республики за сутки

Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились более 424,2 млн человек

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });