Больница и электроподстанция получили повреждения в результате обстрела в Донецке

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Горбольница и электроподстанция подверглись артиллерийскому обстрелу в Донецке, сообщает Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В результате минометного обстрела с позиций 54-й механизированной бригады повреждены электроподстанция и Центральная городская больница Донецка", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник НМ ДНР.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.