В ЛНР сообщили о прибытии большого числа добровольцев из РФ и стран экс-СССР

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Количество добровольцев из России и других стран СНГ, прибывающих в самопровозглашенную Луганскую народную республику, растет, сообщает Народная милиция ЛНР.

"Отмечается значительное количество лиц, имеющих боевой опыт в 2014-2015 годах, изъявивших желание встать на защиту республики в этот сложный период", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой НМ ЛНР.

По данным ведомства, только за февраль после начала эскалации в регионе "в ряды защитников ЛНР поступило более 400 добровольцев из России". "Также прибывают добровольцы из республик бывшего Советского Союза", - заявили в пресс-службе.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.