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Глава ЛНР объявил добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет

Глава ЛНР объявил добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет
Мобилизация добровольцев в Донецке
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин в возрасте старше 55 лет.

В документе говорится: "Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке".

Ранее в ЛНР и самопровозглашенной Донецкой народной республике была объявлена всеобщая мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 55 лет в связи с обострением ситуации в Донбассе.

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ЛНР Леонид Пасечник ДНР

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