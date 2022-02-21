Глава ЛНР объявил добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин в возрасте старше 55 лет.
В документе говорится: "Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке".
Ранее в ЛНР и самопровозглашенной Донецкой народной республике была объявлена всеобщая мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 55 лет в связи с обострением ситуации в Донбассе.