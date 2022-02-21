Пушилин сообщил о бое ДНР с украинскими военными у границы с РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о бое военных республики с украинскими силами у границы с РФ.

"Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идет бой у границы с Российской Федерацией", - говорится в заявлении Пушилина.

Ранее он призвал все мужское население республики прибыть в военкоматы для мобилизации.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.