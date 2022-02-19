Lufthansa до конца февраля отменяет рейсы на Украину

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Немецкая авиакомпания Lufthansa до конца февраля отменяет рейсы на Украину, сообщил представитель авиаперевозчика.

"В субботу и воскресенье отдельные рейсы будут выполнены, чтобы дать людям возможность уехать", - сказал он.

Ранее в субботу МИД Германии выпустил обновленный информационный бюллетень, в котором призывает граждан без надобности не посещать Украину. Находящихся в этой стране немцев призвали незамедлительно выехать.