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Lufthansa до конца февраля отменяет рейсы на Украину

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Немецкая авиакомпания Lufthansa до конца февраля отменяет рейсы на Украину, сообщил представитель авиаперевозчика.

"В субботу и воскресенье отдельные рейсы будут выполнены, чтобы дать людям возможность уехать", - сказал он.

Ранее в субботу МИД Германии выпустил обновленный информационный бюллетень, в котором призывает граждан без надобности не посещать Украину. Находящихся в этой стране немцев призвали незамедлительно выехать.

Украина Германия Lufthansa

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