Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Бонобо без эффекта "буба – кики", отредактированный геном клеща и четвертый вероятный случай излечения от ВИЧ

Фото: Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Группа европейских физиков описала устройство, которое структурирует звук так, чтобы переносил угловой момент. Ученым давно известно, что закрутить в теории можно любые свободно распространяющиеся волны, но пока нет данных о том, можно ли закрутить звук. Чтобы изучить это явление получше, исследователи предложили устройство, которое представляет собой трубку, один из концов которой имеет пилообразный профиль. При погружении такой трубки в воду орбитальный момент будет передаваться волнам давления в жидкости. Симуляция показала, что это создает в жидкости закрученные волны давления. Их можно использовать для доставки вращения в нужные точки.

- У бонобо Канзи не нашли эффекта "буба – кики". Под этим эффектом понимают выбор резко звучащих псевдослов для обозначения остроконечных фигур, а округлых псевдослов – для обозначения округлых фигур. Большинство людей считают, что округлая фигура – это "буба", а остроконечная – "кики". По одной из гипотез, люди неосознанно связывают фигуру с движениями рисующей ее руки. Если при рисовании остроугольной фигуры рука совершает резкие движения, то они ассоциируются с резкими звуками типа "кики". Ранее эффект "буба – кики" не удалось выявить у шимпанзе и горилл. Поискать этот эффект ученые решили у еще одного вида человекообразных обезьян – бонобо (P. paniscus). Как отмечается, Канзи обладает выдающимся интеллектом, но у него эффект "буба – кики" тоже не сработал.

- Специалисты DeepMind вместе с коллегами из Швейцарии создали алгоритм, научившийся управлять токамаком. Алгоритмы обучались на высокоточном симуляторе токамака. После обучения авторы проверили работу нейросети-исполнителя на реальном токамаке в Швейцарском центре плазмы и подтвердили, что он способен удерживать плазму и поддерживать разные ее конфигурации.

- Биологи отредактировали геном клеща. Вообще яйца клещей просто невозможно заколоть – их окружает плотная оболочка, способствующая повышенному давлению внутри яйца, а также толстая восковая кутикула. Но ученые справились с этой задачей, они закололи более двух тысяч яиц, но большая часть из них погибла. В конечном итоге у клещей удалось выключить два гена. Оказалось, что у клещей фенотипическим проявлением мутации служит удлиненный элемент хоботка. Манипуляции с геномом открывают возможности для создания модифицированных линий клещей, необходимых для контроля их численности и устойчивости к паразитам.

- Американские врачи сообщили о еще одном пациенте, который, вероятно, излечился от ВИЧ. Речь идет о женщине из Нью-Йорка, которая находится в ремиссии уже 14 месяцев. ВИЧ у пациентки диагностировали в 2013 году, а через четыре года после этого – лейкемию. Из-за этого заболевания женщина и получила лечение стволовыми клетками, но в этот раз врачи использовали не только стволовые клетки взрослого человека, но также и перелили пуповинную кровь, клетки которой несли мутацию, обеспечивающую устойчивость к ВИЧ.

- Экономисты из Дании и США проанализировали последствия карантина в разных странах и утверждают, что он практически не снизил смертность от ковида. Сайт N+1 узнал у профессора Российской экономической школы, насколько корректны выводы ученых.

- Петр Капица называл Эрнеста Резерфорда Крокодилом, а Лев Ландау, Георгий Гамов, Дмитрий Иваненко и Матвей Бронштейн издавали сатирический журнал "Физические глупости", в котором насмехались над профессорами. О шалостях и серьезных открытиях воспитанников российской физической школы читайте в этом материале сайта N+1.