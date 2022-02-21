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Глава "Молдовагаза" сообщил о выплате "Газпрому" 50% аванса за февраль

Глава "Молдовагаза" сообщил о выплате "Газпрому" 50% аванса за февраль
Фото: Andreea Campeanu/Getty Images

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Молдавско-российская акционерная компания "Молдовагаз" рассчиталась с "Газпромом" за поставки газа в первой половине февраля, написал в понедельник в социальных сетях председатель правления компании Вадим Чебан.

"В понедельник АО "Молдовагаз" перечислило "Газпром" $9,25 млн, таким образом, за неделю компания полностью оплатила поставки газа в первой половине февраля 2022 г. на общую сумму в $51,1 млн", - сообщил он.

Чебан выразил благодарность потребителям газа в Молдавии, а также правительству и руководству предприятий ТЭК за оперативное взаимодействие.

После подписания контракта с "Газпромом" в конце октября 2021 года Молдавия неоднократно сталкивалась с риском прекращения поставок газа из-за проблемы с выплатой авансового платежа российскому концерну. В последний раз это случилось в конце января, что послужило причиной ввода в стране чрезвычайного положения на два месяца. Тогда правительство Молдавии выделило средства из бюджета на погашение аванса.

Вадим Чебан Молдовагаз Молдавия Газпром

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