Кишинев будет настаивать на проведении углубленного аудита долга перед "Газпромом"

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии будет настаивать на проведении углубленного аудита долга перед "Газпромом", заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну.

"Мы действуем согласно подписанному 29 октября 2021 года протоколу с "Газпромом". Этот документ предусматривает, что аудит организовывает и проводит молдавская сторона. Мяч сейчас на нашей стороне. Мы объявили условия для проведения тендера по отбору компании, которая проведет аудит", - сказал Спыну в четверг на канале Jurnal TV.

Отвечая на вопросы журналиста, он признал, что существует риск, что "Газпром" не признает результаты аудита.

"Такой риск, действительно, существует. "Газпром" прислал свои предложения по поводу условий проведения аудита. К сожалению, мы не смогли учесть все эти предложения, так как мы хотим проведения углубленного аудита, а не бухгалтерского анализа. Я прямо об этом сказал на переговорах, когда мы подписали протокол, и стороны согласились с тем, что нужно изучить причины образования этого долга", - подчеркнул Спыну.

Он не исключил, что непризнание "Газпромом" результатов аудита долга может привести к разрыву действующего контракта на поставку газа республике. "Существует риск, что "Газпром" может расторгнуть действующий контракт, что будет означать отключение подачи газа Молдавии", - отметил он.

В связи с этим власти на протяжении последних двух месяцев рассматривают четыре сценария, применение которых позволит Молдавии в период с мая по сентябрь, когда резко падает потребление газа, обеспечить потребности республики в газе.

"Проблема будет не столько с газом, сколько с электроэнергией, поскольку Молдавская ГРЭС останется без газа и не сможет вырабатывать электроэнергию. Мы также прорабатываем варианты получения электроэнергии на севере республики с Украины, а на Западе - из Румынии", - сказал Спыну.

Рассматриваемые сценарии бесперебойного обеспечения потребностей страны в природном газе и электроэнергии предусматривают использование генерирующими мощностями мазута для выработки электроэнергии, а также наращивание объемов "зеленой" энергии.

Вопрос долга Молдавии перед "Газпромом"

Как сообщалось, в начале февраля "Газпром" заявил, что "односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности "Молдовагаз" идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 года".

"Представители правительства Молдавии сообщили, что условия привлечения аудитора уже определены молдавской стороной. Как следует из опубликованной документации, в ней не были учтены предложения "Газпром", ранее направленные молдавской стороне. Односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности "Молдовагаз". Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы наблюдательным советом "Молдовагаз", - отмечалось в заявлении "Газпрома".

Спыну ранее выразил надежду, что разногласия по поводу проведения аудита исторического долга перед "Газпромом" будут преодолены. Он напомнил, что, согласно протоколу, подписанному им и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером 29 октября 2021 года, молдавская сторона должна провести независимый аудит долга "Молдовагаз" (отчет аудита должен быть согласован на уровне наблюдательного совета), чтобы до 1 мая 2022 года "Молдовагаз" и "Газпром" смогли подписать соглашение об урегулировании задолженности.