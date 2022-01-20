Парламент Молдавии одобрил введение в стране режима ЧП из-за "газового кризиса"

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Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 60 дней в связи с "газовым кризисом".

Как передает корреспондент "Интерфакса", такое решение принято по предложению правительства. За него проголосовало 58 депутатов (из 101) от правящей партии "Действие и солидарность". Оппозиция предложение правительства не поддержала.

С соответствующим предложением ранее выступила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. На внеочередном заседании парламента в четверг она аргументировала необходимость этой меры тем, что "существуют реальные риски для энергетической безопасности страны". Премьер сообщила, что "компания "Молдовагаз" не смогла найти общий язык с "Газпромом", чтобы получить отсрочку по авансовому платежу за январь, который необходимо было сделать до 20 января".

"Молдовагаз" получил предупреждение о том, что "Газпром" оставляет за собой право прекратить подачу газа в случае невыплаты аванса за январь. Согласно контракту, "Молдовагаз" должен был до 20 января оплатить поставку газа за декабрь. 14 января это обязательство было выполнено, "Молдовагаз" полностью расплатились за декабрь. Кроме того, до 20 января "Молдовагаз" должен выплатить 50% аванса за январь - около $63 млн. Речь идет об авансе за потребление газа в текущем месяце. Из $63 млн "Молдовагаз" выплатила $38 млн. Неоплаченная разница составляет $25 млн.

В условиях режима чрезвычайного положения правительство примет ряд срочных мер. По словам Гаврилицы, правительство в срочном порядке примет решение о предоставлении компании "Молдовагаз" отсрочки по выплате НДС, кроме того, правительство выплатит "Молдовагазу" авансом компенсации за январь и февраль, которые предоставляются в счет потребления газа бытовыми потребителями.

"Эти меры позволят "Молдовагазу" накопить и перечислить "Газпрому" необходимые $25 млн", - отмечала ранее премьер-министр.