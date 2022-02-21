Козак заявил о нулевом уровне Минского переговорного процесса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Переговорный процесс по Минским соглашениям до сих пор находится на нулевом уровне, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, представляющий Россию на переговорах в нормандском формате.

"Он находится на нулевой отметке с 2015 года", - сказал Козак в понедельник на заседании Совета безопасности РФ, отвечая на соответствующий вопрос президента Владимира Путина.

Он напомнил, что "в соответствии с минским комплексом мер, диалог о будущем режиме, статусе Донбасса в составе постконфликтной Украины должен был начаться на следующий день после завершения отвода тяжелых вооружений".

"Этот отвод тяжелых вооружений был официально зафиксирован, завершен 8 марта 2015 года. 9 марта должен был начаться этот диалог, а к концу 2015 года должны были вступить в силу поправки в Конституцию, согласованные с Донбассом, выработанные в рамках этого диалога, и постоянное законодательство об особом статусе. Затем - проведение местных выборов в соответствии с этим статусом и завершение конфликта с передачей контроля над российско-украинской границей под контроль Украины", - сказал Козак.

Но, по словам Козака, "этот диалог не начат", а Украина "держит в глубоком секрете, каким она видит статус Донбасса".

"Но очевидно из всех переговоров следует, что она видит его обычными муниципальными районами Украины с обычными правами и полномочиями без всякого особого статуса. Они убедили уже и украинское общественное мнение, что Минские соглашения в этой части являются неприемлемыми", - сказал он.

По мнению Козака, особый статус самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не входит в планы Киева, так как там опасаются, что его могут затребовать и другие регионы Украины.

"А в случае, если мы создадим, если будет создан такой прецедент, что есть какая-то территория, обладающая особым статусом, особыми полномочиями, правом на языковое определение плюс своя собственная милиция и влияние на правоохранительную украинскую систему, то этот прецедент будет распространен на другие области Украины. Такой запрос есть, особенно в западных частях Украины – на федерализацию и автономизацию отдельных территорий Украины", - сказал замглавы администрации президента РФ.

Козак утверждает, что киевские власти "убедили в этом всю Украину, и они с этого не сойдут". "Они на минских переговорах и в других международных форматах шепотом в зале переговоров заявляют о приверженности Минским соглашениям, но в общественное мнение, выходя за двери кабинетов переговоров, публично заявляют, что минские соглашения неприемлемы, что они являются удавкой на шее, что они мешают урегулировать конфликт в Донбассе", - сказал он.