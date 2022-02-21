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Козак указал на ненужность Донбасса Украине и ее западным союзникам

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Донбасс не нужен ни Украине, ни ее западным союзникам ни при каких условиях, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, представляющий Россию на переговорах в "нормандском формате".

"Сегодня очевидно совершенно стало, что ни Украине, ни ее западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен на любых условиях", - сказал Козак в ходе внеочередного заседания Совета Безопасности РФ.

По его словам, сейчас "делается все, чтобы заморозить этот конфликт" и возложить на РФ политическую ответственность.

"Они уже (это сделали) в общественном сознании, украинском общественном мнении и западном, что Россия - сторона конфликта. Что это исключительно российско-украинский международный конфликт", - сказал он.

Кроме того, по словам Козака, есть попытки "возложить экономическую ответственность на Россию за содержание Донбасса".

"Многие знают, какие астрономические суммы нам приходится брать на гуманитарную поддержку этих территорий", - подчеркнул он.

Козак отметил, что накануне резкого обострения ситуации в Донбассе был отмечен существенный всплеск экономической активности в непризнанных республиках.

"На Донбассе мы имели накануне обострения ситуации резкий всплеск экономической активности, количество рабочих мест, резкое снижение безработицы - сегодня дефицит рабочей силы, количество вакансий в два с половиной раза превышает число безработных", - сказал замглавы президентской администрации.

Донбасс Украина Дмитрий Козак

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