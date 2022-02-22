Постпред РФ при ООН заявил, что признание ДНР и ЛНР не меняет Минские соглашения

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что признание Россией независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик никак не отражается на Минских соглашениях.

"Я хочу напомнить вам, когда Минские соглашения были достигнуты, ЛНР и ДНР уже провозгласили свою независимость. Тот факт, что Россия сегодня признала их независимость не меняет состава сторон Минских соглашений, потому что Россия не является стороной Минских соглашений", - заявил Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН.

По его словам, Минские соглашения давно уже открыто саботировались Украиной при покровительстве западных коллег.

"И сейчас мы видим, что многие коллеги хотят расписаться в том, что Минские соглашения мертвы. Но это не так, и Киев по-прежнему обязан их выполнить", - подчеркнул дипломат.

"Мы по-прежнему открыты для дипломатии, для дипломатического решения, однако допускать новую кровавую бойню в Донбассе больше не намерены", - заявил Небензя.

Он призвал западных коллег "отбросить эмоции" и не усугублять ситуацию, а сконцентрироваться на том, как "избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы и провокации против Донецка и Луганска",

"Никто, кроме вас, не может сдержать милитаристские планы Киева и заставить его прекратить обстрелы и провокации против ДНР и ЛНР", - добавил дипломат.

Небензя предупредил, что теперь обстрелы и провокации "могут иметь особо опасные последствия", так как "функции по поддержанию мира" в Донецкой и Луганской народных республиках, согласно подписанным с ними соглашениям, будет выполнять Россия.

Накануне президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник.