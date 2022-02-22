Глава МИД ФРГ сочла признание Россией ДНР и ДНР нарушением международного права

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса нарушением суверенитета Украины, а также "вопиющим нарушением международного права" и "тяжелым ударом по дипломатическим усилиям мирного урегулирования".

"Признание это к тому же дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, которые мы осуждаем самым серьезным образом", - заявила Бербок в понедельник вечером.

По словам Бербок, Германия и международные партнеры "будут реагировать на это нарушение международного права".

Бербок призвала РФ "отменить решение" о признании и вернуться на путь политического и дипломатического урегулирования в рамках минских соглашений.

Президент России Владимир Путин после обращения к россиянам на церемонии в Кремле в прямом эфире подписал указ о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник.