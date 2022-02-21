Лидеры ЕС анонсировали санкции против причастных к признанию ДНР и ЛНР

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель осудили решение РФ признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) и пообещали ввести за этот шаг персональные санкции.

"Союз отреагирует санкциями против причастных к этому незаконному акту", - говорится в совместном заявлении для прессы глав Еврокомиссии и Евросовета, опубликованном вечером в понедельник в Брюсселе.

Ранее президент США Джо Байден пообещал ввести санкции, запрещающие инвестиции и торговлю с ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин после обращения к россиянам на церемонии в Кремле в прямом эфире подписал указ о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник.