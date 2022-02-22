Великобритания во вторник введет санкции из-за признания Россией ДНР и ЛНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания объявит о новых санкциях против России в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявила во вторник глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Завтра мы объявим о новых санкциях против России в ответ на нарушение ими международного права и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", - написала она в твиттере.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что во вторник британское правительство объявит о подобном решении. При этом они отмечают, что речь не пойдет о максимально жестком пакете мер, подготовленном Лондоном ранее. Наиболее жесткие меры, как ожидается, Великобритания введет в случае нападения РФ на Украину.

Президент России Владимир Путин после обращения к россиянам на церемонии в Кремле в прямом эфире подписал указ о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник.