Макрон после признания ДНР и ЛНР призвал ввести точечные санкции и созвать СБ ООН

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение России признать независимость ДНР и ЛНР, призвав к проведению экстренного заседания СБ ООН и к точечным европейским санкциям, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"Он (Макрон - ИФ) требует проведения экстренного заседания СБ ООН, а также принятия точечных европейских санкций", - указывается в заявлении.

В коммюнике отмечается, что решение о признании ДНР и ЛНР, с точки зрения Франции, является "нарушением со стороны России международных обязательств и суверенитета Украины".

Президент России Владимир Путин после обращения к россиянам на церемонии в Кремле в прямом эфире подписал указ о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник.