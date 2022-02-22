Пушилин назвал признание Россией независимости ДНР "краеугольным решением"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что принятие Россией независимости республики - это принятие краеугольных решений, которые дают уверенность в мирном будущем сильного Русского Донбасса.

"Это намного больше, чем помощь и поддержка, это принятие краеугольных решений, которые дают уверенность в мирном будущем сильного Русского Донбасса", - заявил "Интерфаксу" Пушилин во вторник.

Он отметил, что после признания Россией Донбасса "теперь мы сможем развивать наши предприятия, сотрудничать на равных условиях и вносить свой вклад в укрепление Русского мира."

Президент России Владимир Путин после обращения к россиянам на церемонии в Кремле в прямом эфире подписал указ о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник.