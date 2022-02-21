Федеральное собрание РФ закрепит решение Путина о признании ДНР и ЛНР во вторник

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Госдума и Совфед на заседаниях во вторник закрепят решение президента РФ о признании ДНР и ЛНР, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Президент России Владимир Путин после заседания Совбеза поддержал предложение Госдумы о признании независимости республик Донбасса. Уже завтра состоятся заседания обеих палат парламента, которые должны будут закрепить это решение", - сказал Толстой журналистам.

Он отметил, что "это большой праздник не только для жителей Донецка и Луганска, но и для каждого русского человека" и пожалел, что это решение не было принято "раньше, восемь лет надеясь на то, что Киев начнет исполнять Минские соглашения, что Европа откроет наконец глаза и увидит весь ужас происходящего на юго-востоке Украины".

"Все эти годы что-то тщетно пытались доказать на разных международных площадках, возлагали тщетные надежды на Контактную группу. Но увы. Мы лишь убедились, что слишком высокого мнения были о наших "партнерах", наделяя их теми человеческими качествами, которые им не присущи. Последние дни показали, что ждать больше просто нельзя: лично для меня точкой невозврата стало заявление Шольца (канцлер ФРГ - ИФ) о том, что геноцид на Донбассе - это смешно и нелепо. Дальше пытаться обсуждать с этими людьми судьбу республик бессмысленно", - отметил Толстой.

Глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий также заявил о готовности Госдумы оперативно приступить к ратификации договоров о признании Донецкой и Луганской народных республик и о дружбе с республиками.

"Документы выйдут на ратификацию завтра в двенадцать часов на пленарном заседании Государственной Думы", - сказал Слуцкий вечером в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, соглашения с республиками, подписанные президентом Владимиром Путиным, поступят в Госдуму на ратификацию в ближайшее время. Далее в 9:00 по московскому времени 22 февраля состоится совместное заседание комитета Госдумы по международным делам и комитета по делам СНГ, затем пройдет заседание Совета Госдумы, который вынесет их на пленарное заседание, которое откроется в 12:00 по московскому времени.