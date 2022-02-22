Посол РФ заявил о готовности обсуждать с США устранение двусторонних раздражителей

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Россия готова продолжить проведение консультаций с США с целью устранения всех дипломатических ограничений, но для этого необходим равный учет интересов обеих сторон, заявил во вторник посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Ситуация в визовой области действительно является серьезным раздражителем в двусторонних отношениях. (...) Готовы к продолжению консультаций по устранению двусторонних раздражителей. Тем не менее, попытки увести разговор в сторону удовлетворения только американских потребностей ничего не дадут. Нужен равный учет интересов друг друга", - сказал Антонов, слова которого приводятся на странице посольства РФ в фейсбуке.

Дипломат отметил, что решить текущую ситуацию будет проще всего путем "обнуления всех введенных ограничений на обоюдной основе".

"Наше предложение сделать это остается в силе", - подчеркнул Антонов.