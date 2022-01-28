Около 30 сотрудников посольства РФ в США к концу января покинут Вашингтон

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Россия выполнит предписание Госдепа о том, что 27 сотрудников российского посольства должны покинуть Вашингтон к 30 января. РФ намерена действовать исходя из принципа взаимности, заявил в пятницу посол России в США Анатолий Антонов.

"В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа. 27 сотрудников должны покинуть страну к 30 января, еще 28 – к 30 июня этого года", - приводятся высказывания Антонова на странице посольства РФ в фейсбуке.

По словам дипломата, "на сегодняшний день из первой группы уехали 23 сотрудника, 29 января возвращаются на Родину еще четыре человека".

"После этой высылки в Роспосольстве остается 184 работника, включая дипломатов и административно-технический персонал", - сообщил посол РФ.

"Что касается наших ответных действий, слово остается за Москвой. При любых обстоятельствах мы действуем на основе взаимности", - подчеркнул Антонов.

Вместе с тем дипломат отметил, что "российская сторона выступает за создание нормальных условий жизнедеятельности дипломатов в США и России".

"Наше предложение об аннулировании всех ограничений, включая визовую сферу, остаются в силе", - заявил Антонов.