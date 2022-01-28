Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:59Заразились
на 28.01В России 11 502 657+98 040В мире 366 249 339+3 738 664

Около 30 сотрудников посольства РФ в США к концу января покинут Вашингтон

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Россия выполнит предписание Госдепа о том, что 27 сотрудников российского посольства должны покинуть Вашингтон к 30 января. РФ намерена действовать исходя из принципа взаимности, заявил в пятницу посол России в США Анатолий Антонов.

"В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа. 27 сотрудников должны покинуть страну к 30 января, еще 28 – к 30 июня этого года", - приводятся высказывания Антонова на странице посольства РФ в фейсбуке.

По словам дипломата, "на сегодняшний день из первой группы уехали 23 сотрудника, 29 января возвращаются на Родину еще четыре человека".

"После этой высылки в Роспосольстве остается 184 работника, включая дипломатов и административно-технический персонал", - сообщил посол РФ.

"Что касается наших ответных действий, слово остается за Москвой. При любых обстоятельствах мы действуем на основе взаимности", - подчеркнул Антонов.

Вместе с тем дипломат отметил, что "российская сторона выступает за создание нормальных условий жизнедеятельности дипломатов в США и России".

"Наше предложение об аннулировании всех ограничений, включая визовую сферу, остаются в силе", - заявил Антонов.

РФ США Анатолий Антонов

Новости по теме

Новости

Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ

Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ

ПФР и ФСС с 1 января 2023 года объединят в Социальный фонд России

ПФР и ФСС с 1 января 2023 года объединят в Социальный фонд России

Находящийся в Болгарии оппозиционер Дмитрий Гудков стал невыездным в РФ

Находящийся в Болгарии оппозиционер Дмитрий Гудков стал невыездным в РФ
Пандемия коронавируса

Ученый допустил, что коллективный иммунитет к COVID в РФ может сформироваться к лету

Ученый допустил, что коллективный иммунитет к COVID в РФ может сформироваться к лету

Три человека пострадали в результате ЧП с военным вертолетом под Ульяновском

Минобороны сообщило, что экипаж упавшего Ми-8 не пострадал

Под Ульяновском разбился вертолет силового ведомства

Чернышенко утвердил "дорожную карту" по регулированию оборота криптовалют

В МИД РФ пообещали, что Москва продолжит поддержку жителей Донбасса

В МИД РФ пообещали, что Москва продолжит поддержку жителей Донбасса

Глава СПЧ попросил проверить данные о недопуске адвоката к жене судьи из Чечни

Глава СПЧ попросил проверить данные о недопуске адвоката к жене судьи из Чечни
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });