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Антонов сообщил, что США ответили отказом на предложения РФ о нормализации работы дипмиссий

Антонов сообщил, что США ответили отказом на предложения РФ о нормализации работы дипмиссий
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российско-американские консультации по взаимным раздражителям состоялись в Вене 3 февраля, США дали отрицательные ответы на российские предложения о нормализации работы дипмиссий, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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"3 февраля, то бишь позавчера, в Вене прошли российско-американские консультации по раздражителям. Российские коллеги, мои товарищи, приехали туда с позитивной программой, направленной на одно: нулифицировать, снять все ограничения для деятельности дипломатов в Соединенных Штатах Америки и в России, дать возможность дипломатам спокойно работать, прекратить визовую войну, восстановить нормальную деятельность наших диппредставительств", - сказал Антонов в эфире Youtube-канала "Соловьев live".

"К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о де-факто разрыве дипломатических отношений между РФ и США, посол отметил, что "этот вопрос в компетенции нашего президента".

"Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать все, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения, потому что от их плохого состояния, я убежден, проигрывают все, что бы кто ни говорил", - сказал Антонов.

Ранее, 1 февраля, в посольстве США в Москве заявили, что не считают предписание Госдепартамента, согласно которому несколько десятков российских дипломатов должны покинуть Вашингтон в январе и июне этого года, высылкой дипломатов.

США Анатолий Антонов США Россия

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