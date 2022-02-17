МИД РФ объяснил высылку замглавы дипмиссии США из России

Здание МИД РФ в Москве Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россия выслала заместителя главы дипмиссии США Бартла Гормана в качестве зеркальной меры в ответ на высылку советника-посланника российского посольства в Вашингтоне, заявили в МИД РФ.

"Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника. Более того, в Госдепартаменте демонстративно проигнорировали наше обращение с просьбой продлить его пребывание хотя бы до приезда "сменщика", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном в четверг вечером на сайте ведомства.

"В итоге он вынужденно уехал без замены, что усугубило и без того критический кадровый дефицит в российском диппредставительстве, образовавшийся вследствие развязанной американцами "визовой войны", - отмечает Захарова.

Она напоминает, что "именно американская сторона инициировала в сентябре 2021 года очередной обмен выдворениями, потребовав отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников в два этапа - до 30 января и 30 июня текущего года".

"Все попытки с нашей стороны урегулировать вопрос путем "замораживания" высылок на взаимной основе были отвергнуты. Причем под эту по сути санкционную меру в Госдепартаменте подвели и российского советника-посланника, хотя были прекрасно осведомлены, что последует зеркальный ответ в отношении Б.Гормана", - отмечается в комментарии.

"В который раз повторяем: массовые высылки дипломатов и набирающая обороты "визовая война" - не наш выбор. Неоднократно и на разных уровнях предлагали американской стороне прекратить ухудшать условия функционирования диппредставительств обеих стран и обнулить все вводившиеся в последние годы ограничения", - говорится в нем.

"К сожалению, в понимании администрации США нормализация двусторонних отношений - это улица с односторонним движением, когда обеспечиваются только американские интересы, а все остальное игнорируется. Мириться с таким дискриминационным подходом мы, разумеется, не намерены", - отмечает Захарова.

О том, что заместитель посла США в Москве Горман был выслан из России, ранее в четверг сообщили "Интерфаксу" в американской дипмиссии.

Как заявил пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц, Горман "был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства".

В посольстве США заверили, что этот шаг не останется без ответа.