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МИД заявил о готовности к переговорам Лаврова и Блинкена

МИД заявил о готовности к переговорам Лаврова и Блинкена
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Фото: Russian Foreign Ministry / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Москва всегда готова к переговорам и дипломатии, заявила в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ее спросили, остается ли в силе договоренность о встрече 24 февраля министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена после решения Владимира Путина признать самопровозглашенные республики Донбасса.

"Мы даже в самые сложные моменты всегда говорили, что к переговорному процессу готовы. Поэтому с нашей стороны позиция остается такой же, мы готовы к переговорному процессу. Мы всегда выступаем за использование дипломатии", - сказала Захарова.

Блинкен пока не отменил эту встречу, сообщили CNN два представителя Госдепартамента США. По их словам, в Госдепе обсуждали это решение в течение всего дня. В Вашингтоне решили продолжать внимательно следить за тем, что делает Россия, и подготовить ответ во вторник.

Ранее Вашингтон назвал условием для встречи Путина и президента США Джо Байдена - чтобы не было вторжения российских войск на территорию Украины. После подписания указов о признании независимости ДНР и ЛНР Путин поручил Минобороны обеспечить на территории этих республик поддержание мира.

США Энтони Блинкен МИД Сергей Лавров Госдепартамент ДНР ЛНР Мария Захарова

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