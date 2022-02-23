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Блинкен отменил встречу с Лавровым

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, запланированная на четверг, не состоится.

"На прошлой неделе я согласился встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на этой неделе, 24 февраля, чтобы обсудить обеспокоенность наших стран о европейской безопасности, но только если Россия не вторгнется в Украину. Сейчас мы видим, что вторжение начинается, и Россия продемонстрировала отрицание дипломатии, сейчас нет смысла в этой встрече", - сказал Блинкен на брифинге по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне во вторник.

По его словам, все союзники и партнеры согласились с этим, Лаврову отправлено соответствующее письмо.

Ранее МИД РФ заявил о готовности к переговорам Лаврова и Блинкена.

"Мы даже в самые сложные моменты всегда говорили, что к переговорному процессу готовы. Поэтому с нашей стороны позиция остается такой же, мы готовы к переговорному процессу. Мы всегда выступаем за использование дипломатии", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

США Энтони Блинкен Россия Сергей Лавров

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