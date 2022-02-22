Госсекретарь США еще не отменил встречу с главой МИД РФ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен пока не отменил запланированную на четверг встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили CNN два представителя Госдепартамента США.

По данным собеседников телеканала, высокопоставленные чиновники обсуждали это решение в течение всего дня.

Представители администрации Байдена заявили, что собираются внимательно следить за тем, что делает Россия, и подготовить ответ во вторник.

Часть этого ответа могла бы включать решение о встрече в Женеве, отмечает телеканал.

Блинкен ранее сообщал, что его встреча с Лавровым запланирована на 24 февраля.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и поручил Вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в ДНР и ЛНР.