Кремль надеется, что признание ДНР/ЛНР поможет обеспечить безопасность в республиках

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что несмотря на официальное признание Донецкой и Луганской народной республик, люди продолжают приезжать оттуда на территорию РФ.

"Несмотря на вчерашние новости, вчерашние решения (о признании ДНР и ЛНР - ИФ), ситуация все-таки по-прежнему неспокойна, и многие граждане испытывают чувство опасности и поэтому принимают решение временно переехать в Россию", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил: "Будем надеяться, что принятые решения помогут восстановить спокойствие, а главное - обеспечить безопасность граждан двух республик".

Накануне Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин.