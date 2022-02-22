В Кремле сочли предсказуемой реакцию Запада на признание Россией ДНР и ЛНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали предсказуемой и прогнозируемой реакцию Запада на решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

"Что касается их реакции, то она предсказуемая, прогнозируемая", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Будем продолжать работать и терпеливо доносить нашу аргументацию", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин накануне объявил о решении признать независимость ДНР и ЛНР. Указы о признании, а также договоры о дружбе и взаимопомощи с республиками были подписаны в прямом эфире. Как ожидается, Госдума ратифицирует документы днем во вторник, а позже ратификационный законопроект одобрит Совет Федерации.

МИД РФ призвал другие государства последовать ее примеру и признать независимость ДНР и ЛНР.

Большинство зарубежных лидеров встретили решение Путина о признании ДНР и ЛНР резко негативно и посчитали его нарушением международного права. Ряд стран готовятся ввести экономические санкции за эти действия.

Решение РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик поддержали Сирия, частично признанные Южная Осетия и Абхазия.